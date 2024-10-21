В Заречье подросток хотел сбыть большую партию наркотиков через «закладки»

Фото Артёма Жильцова

В отношении 17-летнего парня возбуждено и расследуется уголовное дело.

В следственном отделе по Зареченскому району Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Следствием установлено, что молодой человек получил от неизвестных ему лиц наркотическое вещество весом более 100 гр., которое планировал сбыть с помощью «закладок». Преступные действия несовершеннолетнего были пресечены сотрудниками полиции.

Юноше предъявлено обвинение. Следователи принимают меры для установлению лиц, продавших ему наркотики. Расследование продолжается.