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В Заречье подросток хотел сбыть большую партию наркотиков через «закладки»
Фото Артёма Жильцова

В Заречье подросток хотел сбыть большую партию наркотиков через «закладки»

В отношении 17-летнего парня возбуждено и расследуется уголовное дело.

В следственном отделе по Зареченскому району Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Следствием установлено, что молодой человек получил от неизвестных ему лиц наркотическое вещество весом более 100 гр., которое планировал сбыть с помощью «закладок». Преступные действия несовершеннолетнего были пресечены сотрудниками полиции.

Юноше предъявлено обвинение. Следователи принимают меры для установлению лиц, продавших ему наркотики. Расследование продолжается.

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вчера, в 21:21 0
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СУ СК России по Тульской областиуголовное делопреступлениесбыт наркотиков
Место
ТулаЗареченский район

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