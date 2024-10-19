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В Тульской области прошел Единый день открытых дверей «Профессионалитета»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области прошел Единый день открытых дверей «Профессионалитета»

Единый день открытых дверей состоялся в колледжах и техникумах Тульской области.

Тульская область участвует в проекте с 2022 года. Сейчас в регионе открыты 8 кластеров, в которых задействованы 19 организаций среднего профессионального образования и более 30 предприятий. По программам «Профессионалитета» в Тульской области обучается порядка 5 тысяч студентов.

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В Тульском государственном технологическом колледже, на базе которого функционирует образовательный кластер в отрасли СМИ и коммуникационных технологий, участников приветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова:

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— По поручению губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева в регионе до 2030 года 100% организаций СПО должны войти в проект «Профессионалитет». Ежегодно по запросу работодателей увеличиваются контрольные цифры приема в колледжи и техникумы. Экономика региона нуждается в рабочих кадрах, а выпускники должны обладать практически инженерными компетенциями. Этот проект показывает высокоэффективную подготовку специалистов в интеграции с работодателями.

День открытых дверей — хорошая возможность продемонстрировать ребятам и их родителям преимущества обучения в колледже, рассказать, как получить и развить свои профессиональные компетенции и выбрать будущее место работы.

В Единый день открытых дверей старшеклассники ознакомились с востребованными рабочими профессиями и возможностями трудоустройства в ведущие компании региона. Для ребят прошли мастер-классы и профессиональные пробы по направлениям обучения. Состоялись собрания для родителей будущих абитуриентов.

Ольга Гремякова осмотрела площадки Дня открытых дверей, в том числе Центр практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем, открытый в колледже в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

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