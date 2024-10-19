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В областном перинатальном центре пап поздравили с Днем отца

В областном перинатальном центре пап поздравили с Днем отца

Накануне праздника, который отмечается в России 20 октября, в областном перинатальном центре прошла торжественная выписка новорожденных.

В семье Кристины и Антона Ибрагимовых родился третий ребенок — сын Дмитрий. Мария и Максим Чернышовы стали родителями второй раз. У них тоже родился сын. Его назвали Ярослав.

Новоиспеченных отцов поздравили с праздником и вручили свидетельства о рождении, поздравительный адрес губернатора Тульской области и памятные знаки правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле». Счастливым родителям пожелали быть достойными для своих детей.

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— Воспитание ребенка, надежность и уверенность семьи невозможны без заботливого главы семейства. Именно отец является для детей примером силы, чести и целеустремленности, — сказал врио главного врача областного перинатального центра Сергей Рыбников.

В перинатальном центре созданы комфортные условия для партнерских родов: индивидуальные родбоксы, совместное пребывание родителей и малыша в палатах повышенного комфорта в послеродовый период.

Как отмечают пациентки, партнерские роды — это уникальная возможность пережить важный момент в семье вместе, поддерживая друг друга и создавая неповторимые воспоминания.

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Люди
Сергей Рыбников
Место
Тула

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