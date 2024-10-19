Слуховые и голосообразующие аппараты: проект технопарка Тульской области вошел в топ-5 программы «Лидеры развития инфраструктуры»

Делегация Тульской области приняла участие в Международном форуме-выставке «InRussia» в Минеральных водах.

На форуме-выставке состоялась защита проекта промышленного технопарка «Рассвет» в Тульской области.

Управленческая команда института развития региона представила концепцию инновационной производственной площадки радиоэлектронной промышленности в сфере реабилитации и защиты слуха.

Предполагается, что резидентами технопарка станут компании-разработчики слуховых и голосообразующих аппаратов, имплантов и других медицинских изделий.

По итогам защиты проект вошел в топ-5 программы «Лидеры развития инфраструктуры» Минпромторга РФ, а команда удостоена диплома за популяризацию региональной промышленной политики.

На форуме подписаны соглашения о взаимодействии между министерством экономического развития Рязанской области и министерством промышленности и торговли Тульской области, а также о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству промышленного технопарка между региональным минпромторгом, ООО «Аурика» и ООО УК «Тульский Промышленный Технопарк».

Также на полях «InRussia» обсудили внедрение стратегии ESG, подходы к созданию и продвижению индустриальных парков, развитие промышленного туризма.