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Алексей Воробьев рассказал об альбоме несовременной музыки, дуэте со Львом Лещенко и съемках в «Небриллиантовой руке»
Фото предоставлено коллегами с «Авторадио».

Алексей Воробьев рассказал об альбоме несовременной музыки, дуэте со Львом Лещенко и съемках в «Небриллиантовой руке»

Наш Тульский пряник побывал в радиостудии.

Коллеги с «Авторадио» поделились с нами информацией о том, как у них в студии побывал наш тульский певец Алексей Воробьев. 

— Несовременная — та музыка, которую я очень люблю, — рассказал Алексей Воробьев. — В альбоме, над которым сейчас работаю, будут старые советские песни, инструментальные композиции. Дуэт с Лещенко — вообще не песня, а восторг. Лев Валерьянович дал согласие буквально за две минуты.

Во время сочинения этой песни, признался Воробьев ведущим шоу, ему чудилось, будто Лев Лещенко ему подпевает. Именно тогда Алексей твердо решил, что исполнит композицию только с ним: «Лев Валерьянович меня очень любит и не раз говорил, что я его преемник», — заявил артист.

Алексей Воробьев рассказал о съемках в Небриллиантовой руке.jpg

Споет Алексей Воробьев и в новогоднем кинопроекте «Небриллиантовая рука», где ему досталась роль Гены Козодоева.

— Переиграть знаменитого Андрея Миронова непросто, — говорит Алексей. — Очевидно, что сделать лучше не получится. Но у нас есть сцены, которые не повторяют оригинал, так что это все же перепрочтение. Замечательно, если проект получит критику, я к критике отношусь с благодарностью.

Алексей Воробьев с живым концертом на Авторадио.jpg

Одна из самых ярких сцен в комедии — песня про «Остров невезения». Эпизод не будет точной копией, обещает Воробьев.

- Начинается идентично, но дальше фантасмагория — бродвейский мюзикл с трюками. Не знаю, как не пострадал в процессе. Я представлял, что бы на моем месте сделал Миронов. Либо так, либо неинтересно.
 

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