В Туле взлетела аренда жилья: почему снять квартиру стало дороже и что ждет рынок

Высокие ставки на ипотеку взбодрили аренду
Съемные квартиры — снова на пике. Из-за отмены льготной ипотеки и увеличения ключевой ставки Центробанка приобретение собственного жилья для многих превратилось в недостижимую цель. В результате значительная часть потенциальных покупателей решила отложить мечту о покупке и обратить внимание на аренду.
По данным аналитиков «Авито Недвижимость», спрос на долгосрочную аренду квартир в III квартале 2024 года резко вырос. В Тульской области — на 41%! А вот предложение упало — на 8%.
На сколько вырос спрос на съемные квартиры в среднем по стране?
|Квартира
|Спрос за квартал
|Стоимость аренды
|Студия
|+37%
|28 тыс. руб.
|«Однушка»
|+29%
|27 тыс. руб.
|«Двушка»
|+27%
|35 тыс. руб.
|«Трешка»
|+32%
|50 тыс. руб.
|4+
|32%
|150 тыс. руб.
Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимость», комментирует:
Константин Каменев
— На третий квартал приходится сезонный рост спроса на рынке долгосрочной аренды. Он связан с началом учебного года и делового сезона. В этом году активность арендаторов также была усилена последствиями отмены массовой льготной ипотеки с 1 июля: в условиях высоких ставок по кредиту некоторые из потенциальных покупателей жилья делают выбор в пользу аренды. Спрос во многом уравновешивает растущее предложение: часть собственников временно переходит с рынка продажи вторичной недвижимости на рынок долгосрочной аренды. Основная причина здесь та же — высокие ставки, на фоне которых процесс продажи жилья становится более долгим и сложным.
Спрос на съемные квартиры вырос и потянул за собой цены. По данным «Авито», средняя стоимость аренды квартиры за квартал увеличилась на 2 тысячи рублей — с 28 до 30 тысяч рублей в месяц.
По мнению аналитиков портала «Мир квартир», в III квартале 2024 года аренда квартир подорожала больше, чем за все первое полугодие. Видя высокий спрос, собственники поднимают ценники выше.
С начала года «однушки» подорожали на 21,7%, «двушки» — на 18,8%, «трешки» — на 15,1%.
Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир»:
Павел Луценко
— На фоне увеличенного спроса предложение арендных квартир по стране с июля по сентябрь сократилось на 40%. Пользуясь этим, арендодатели взвинчивают плату. Завершения этого процесса мы пока не видим. По крайней мере, до конца этого года рост ставок аренды продолжится.
Что происходит с рынком аренды жилья в Туле
Как изменилась стоимость аренды за последние месяцы и чего ждать от рынка? Myslo поговорил с Ольгой Лебедевой, руководителем отдела продаж жилой недвижимости АН «Твинсервис».
Аренда в Туле за последние месяцы подорожала существенно. Цены поползли вверх около полугода назад.
Основные причины подорожания таковы:
- Ипотека. Базовая ставка по ипотеке на сегодняшний день —более 20%, цены на квартиры крайне высоки, поэтому ипотечные кредиты берут единицы. И те, кто не может позволить себе покупку квартиры, превратились в арендаторов.
- Сезон. Традиционно август и сентябрь в Туле — это месяцы, когда квартира, которая сдается в аренду, уходит с первого просмотра. Это связано с тем, что в нашем городе как минимум два крупных вуза. После зачисления родители иногородних студентов начинают активно искать жилье в аренду, и это тоже подстегнуло спрос.
- Приезжие из приграничья. Третьей причиной специалисты называют курскую и белгородскую ситуации. Мы находимся на одном направлении, и многие люди, снявшиеся со своих мест из-за боевых действий, приезжают к нам. У нас довольно большой город, работают на полную мощность все оборонные предприятия. Сюда приезжают в поисках работы и жилья, активно снимают квартиры. Это также подстегнуло спрос.
Что по ценам?
Ольга Лебедева
— Традиционно самая ликвидная квартира для сдачи в аренду — это «однушка», потому что она подходит и одному человеку, и семье из двух человек, и даже из трех, если один из них — маленький ребенок. Поэтому, конечно, это самые популярные квартиры. Они и подорожали больше всего. Но в любом случае подросла аренда и «двушек», и «трешек».
Сейчас однокомнатную квартиру в Туле еще можно снять за сумму 20 тысяч рублей в месяц.
Но это будет хрущевка на удаленной от центра улице. Расположение жилья всегда играло свою роль: центр, безусловно, дороже.
И конечно же, есть однокомнатные квартиры в центре, в уже сданных новостройках, с идеальным ремонтом, нестандартной площади, которые стоят 55-60 тысяч рублей в месяц.
В среднем же сдать однокомнатную квартиру в Туле во вторичном фонде можно за 25-30 тысяч рублей. Это должна быть не «убитая» квартира, с хорошим ремонтом, стиральной машиной, оборудованной кухней, со всем необходимым для проживания.
Есть и жилье, которое сдается и за 60, и за 70, и за 100 тысяч рублей в месяц — отлично оборудованные просторные «трешки» в центре. Более того, есть и клиенты, которым такая аренда по карману. Им не нужна квартира за 25 тысяч, они могут себе позволить жилье получше. Это удаленщики-айтишники, менеджеры, руководители среднего высшего звена. которые приезжают сюда работать по контракту и перевозят свою семью. Чаще всего предприятие оплачивает им расходы на жилье, поэтому они выбирают по максимуму.
Новостройки или вторичка? Что сдается?
Сдается всё. Новостроек много сдается в таких микрорайонах, как Левобережный, Юго-Восточный. Многие вкладывали деньги, рассматривали покупки квартир в них не для жилья, а как раз для сдачи в аренду.
Поэтому в этих микрорайонах предложений по аренде даже больше, чем на вторичном рынке.
И при прочих равных условиях аренда полностью укомплектованной квартиры с ремонтом в новостройке будет дороже, чем такая же в хрущевке или старых панельках.
Квартиры разбирают как горячие пирожки
— После активных августа и сентября сейчас на рынке аренды не так много квартир, — говорит Ольга Лебедева. — Но и спрос немного поубавился. Ближе к Новому году и после него предложений будет достаточно. Так бывает из года в год, это закономерность.
Но в целом спрос на аренду вырос больше, чем предложение. И ликвидные квартиры по адекватной стоимости быстро сдаются, буквально с первого-второго просмотра.
— В сентябре я помогала клиентке сдать недорогую квартиру с простеньким ремонтом и не в самом лучшем районе. Хозяйка сразу сказала, что не станет задирать цену, потому что для нее важнее нормальные арендаторы. Мы выставили цену в 17 тысяч + к/у. Арендатор нашелся мигом: позвонила женщина из другого города, ее сын поступил в тульский колледж. Я предложила показать квартиру завтра, на что она ответила: «Мы готовы приехать из другого города прямо сейчас, потому что до вас позвонили по 10 объявлениям и ни одну квартиру нам не показали». Всё это жилье уже было сдано.
Что ждет рынок аренды жилья в ближайшее время?
— Прогноз по рынку аренды благоприятный, — говорит Ольга. — Думаю, и цены, и арендная плата в перспективе будут только расти. Сказать, насколько существенно, нельзя. Но задел еще есть: инфляция и ключевая ставка высоки. И пока с ипотечной ставкой и процентной ставкой по кредитам ничего не изменится, рынок аренды будет прирастать. Ведь число людей, которым нужно снять квартиру в аренду, только растет — за счет тех, кто мечтал об ипотеке, но взять ее при таких условиях уже не сможет.
Сколько стоит снять квартиру в других городах?
По данным «Авито», за последние три месяца дешевле всего можно было снять квартиру в Брянске, Ярославле, Кирове и Калуге — в среднем 20 тысяч рублей в месяц. Самые высокие средние цены: естественно, Москва — 90 тысяч рублей в месяц, Сочи — 55 тысяч рублей, Санкт-Петербург — 45 тысяч рублей.