В Туле взлетела аренда жилья: почему снять квартиру стало дороже и что ждет рынок

Фото Алексея Пирязева.

По мнению аналитиков, за три месяца аренда квартир подорожала больше, чем за все первое полугодие. Видя высокий спрос, собственники взвинчивают ценники.

Высокие ставки на ипотеку взбодрили аренду

Съемные квартиры — снова на пике. Из-за отмены льготной ипотеки и увеличения ключевой ставки Центробанка приобретение собственного жилья для многих превратилось в недостижимую цель. В результате значительная часть потенциальных покупателей решила отложить мечту о покупке и обратить внимание на аренду.

По данным аналитиков «Авито Недвижимость», спрос на долгосрочную аренду квартир в III квартале 2024 года резко вырос. В Тульской области — на 41%! А вот предложение упало — на 8%.

На сколько вырос спрос на съемные квартиры в среднем по стране?

Квартира Спрос за квартал Стоимость аренды Студия +37% 28 тыс. руб. «Однушка» +29% 27 тыс. руб. «Двушка» +27% 35 тыс. руб. «Трешка» +32% 50 тыс. руб. 4+ 32% 150 тыс. руб.

Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимость», комментирует:

Константин Каменев — На третий квартал приходится сезонный рост спроса на рынке долгосрочной аренды. Он связан с началом учебного года и делового сезона. В этом году активность арендаторов также была усилена последствиями отмены массовой льготной ипотеки с 1 июля: в условиях высоких ставок по кредиту некоторые из потенциальных покупателей жилья делают выбор в пользу аренды. Спрос во многом уравновешивает растущее предложение: часть собственников временно переходит с рынка продажи вторичной недвижимости на рынок долгосрочной аренды. Основная причина здесь та же — высокие ставки, на фоне которых процесс продажи жилья становится более долгим и сложным.

Спрос на съемные квартиры вырос и потянул за собой цены. По данным «Авито», средняя стоимость аренды квартиры за квартал увеличилась на 2 тысячи рублей — с 28 до 30 тысяч рублей в месяц.

По мнению аналитиков портала «Мир квартир», в III квартале 2024 года аренда квартир подорожала больше, чем за все первое полугодие. Видя высокий спрос, собственники поднимают ценники выше.

С начала года «однушки» подорожали на 21,7%, «двушки» — на 18,8%, «трешки» — на 15,1%.

Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир»:

Павел Луценко — На фоне увеличенного спроса предложение арендных квартир по стране с июля по сентябрь сократилось на 40%. Пользуясь этим, арендодатели взвинчивают плату. Завершения этого процесса мы пока не видим. По крайней мере, до конца этого года рост ставок аренды продолжится.

Что происходит с рынком аренды жилья в Туле

Как изменилась стоимость аренды за последние месяцы и чего ждать от рынка? Myslo поговорил с Ольгой Лебедевой, руководителем отдела продаж жилой недвижимости АН «Твинсервис».

Аренда в Туле за последние месяцы подорожала существенно. Цены поползли вверх около полугода назад.

Основные причины подорожания таковы:

Ипотека . Базовая ставка по ипотеке на сегодняшний день —более 20%, цены на квартиры крайне высоки, поэтому ипотечные кредиты берут единицы. И те, кто не может позволить себе покупку квартиры, превратились в арендаторов.

. Базовая ставка по ипотеке на сегодняшний день —более 20%, цены на квартиры крайне высоки, поэтому ипотечные кредиты берут единицы. И те, кто не может позволить себе покупку квартиры, превратились в арендаторов. Сезон . Традиционно август и сентябрь в Туле — это месяцы, когда квартира, которая сдается в аренду, уходит с первого просмотра. Это связано с тем, что в нашем городе как минимум два крупных вуза. После зачисления родители иногородних студентов начинают активно искать жилье в аренду, и это тоже подстегнуло спрос.

. Традиционно август и сентябрь в Туле — это месяцы, когда квартира, которая сдается в аренду, уходит с первого просмотра. Это связано с тем, что в нашем городе как минимум два крупных вуза. После зачисления родители иногородних студентов начинают активно искать жилье в аренду, и это тоже подстегнуло спрос. Приезжие из приграничья. Третьей причиной специалисты называют курскую и белгородскую ситуации. Мы находимся на одном направлении, и многие люди, снявшиеся со своих мест из-за боевых действий, приезжают к нам. У нас довольно большой город, работают на полную мощность все оборонные предприятия. Сюда приезжают в поисках работы и жилья, активно снимают квартиры. Это также подстегнуло спрос.

Что по ценам?

Ольга Лебедева — Традиционно самая ликвидная квартира для сдачи в аренду — это «однушка», потому что она подходит и одному человеку, и семье из двух человек, и даже из трех, если один из них — маленький ребенок. Поэтому, конечно, это самые популярные квартиры. Они и подорожали больше всего. Но в любом случае подросла аренда и «двушек», и «трешек». Сейчас однокомнатную квартиру в Туле еще можно снять за сумму 20 тысяч рублей в месяц. Но это будет хрущевка на удаленной от центра улице. Расположение жилья всегда играло свою роль: центр, безусловно, дороже. И конечно же, есть однокомнатные квартиры в центре, в уже сданных новостройках, с идеальным ремонтом, нестандартной площади, которые стоят 55-60 тысяч рублей в месяц.

В среднем же сдать однокомнатную квартиру в Туле во вторичном фонде можно за 25-30 тысяч рублей. Это должна быть не «убитая» квартира, с хорошим ремонтом, стиральной машиной, оборудованной кухней, со всем необходимым для проживания.

Есть и жилье, которое сдается и за 60, и за 70, и за 100 тысяч рублей в месяц — отлично оборудованные просторные «трешки» в центре. Более того, есть и клиенты, которым такая аренда по карману. Им не нужна квартира за 25 тысяч, они могут себе позволить жилье получше. Это удаленщики-айтишники, менеджеры, руководители среднего высшего звена. которые приезжают сюда работать по контракту и перевозят свою семью. Чаще всего предприятие оплачивает им расходы на жилье, поэтому они выбирают по максимуму.

Новостройки или вторичка? Что сдается?

Сдается всё. Новостроек много сдается в таких микрорайонах, как Левобережный, Юго-Восточный. Многие вкладывали деньги, рассматривали покупки квартир в них не для жилья, а как раз для сдачи в аренду.

Поэтому в этих микрорайонах предложений по аренде даже больше, чем на вторичном рынке.

И при прочих равных условиях аренда полностью укомплектованной квартиры с ремонтом в новостройке будет дороже, чем такая же в хрущевке или старых панельках.

Квартиры разбирают как горячие пирожки

— После активных августа и сентября сейчас на рынке аренды не так много квартир, — говорит Ольга Лебедева. — Но и спрос немного поубавился. Ближе к Новому году и после него предложений будет достаточно. Так бывает из года в год, это закономерность.

Но в целом спрос на аренду вырос больше, чем предложение. И ликвидные квартиры по адекватной стоимости быстро сдаются, буквально с первого-второго просмотра.

— В сентябре я помогала клиентке сдать недорогую квартиру с простеньким ремонтом и не в самом лучшем районе. Хозяйка сразу сказала, что не станет задирать цену, потому что для нее важнее нормальные арендаторы. Мы выставили цену в 17 тысяч + к/у. Арендатор нашелся мигом: позвонила женщина из другого города, ее сын поступил в тульский колледж. Я предложила показать квартиру завтра, на что она ответила: «Мы готовы приехать из другого города прямо сейчас, потому что до вас позвонили по 10 объявлениям и ни одну квартиру нам не показали». Всё это жилье уже было сдано.

Что ждет рынок аренды жилья в ближайшее время?

— Прогноз по рынку аренды благоприятный, — говорит Ольга. — Думаю, и цены, и арендная плата в перспективе будут только расти. Сказать, насколько существенно, нельзя. Но задел еще есть: инфляция и ключевая ставка высоки. И пока с ипотечной ставкой и процентной ставкой по кредитам ничего не изменится, рынок аренды будет прирастать. Ведь число людей, которым нужно снять квартиру в аренду, только растет — за счет тех, кто мечтал об ипотеке, но взять ее при таких условиях уже не сможет.

цифры

Сколько стоит снять квартиру в других городах?

По данным «Авито», за последние три месяца дешевле всего можно было снять квартиру в Брянске, Ярославле, Кирове и Калуге — в среднем 20 тысяч рублей в месяц. Самые высокие средние цены: естественно, Москва — 90 тысяч рублей в месяц, Сочи — 55 тысяч рублей, Санкт-Петербург — 45 тысяч рублей.