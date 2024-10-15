Синоптик Вильфанд сделал прогноз на предстоящую зиму

Фото Алексея Пирязева.

Предстоящая зима в России ожидается довольно мягкой, но с резкими перепадами температур в отдельные периоды. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Температурный фон выше нормы ожидается в северных и центральных районах Сибирского федерального округа, в отдельные месяцы — в Уральском федеральном округе и в Якутии. На северо-востоке Дальневосточного федерального округа более вероятны отрицательные аномалии температуры воздуха.

На остальной территории России температурный фон ожидается близким к средним многолетним значениям за 1991–2020 годы.

Прогнозируются периоды с сильным похолоданием — в эти дни температура воздуха составит минус 20-25 градусов. Это возможно в январе в Центральной России.

В октябре температура будет в основном в пределах нормы и чуть выше. В ноябре погода будет соответствовать многолетним значениям. В декабре чуть теплее ожидается на севере и в центре России. Январь и февраль особых погодных сюрпризов не принесут.