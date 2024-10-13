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В Болохово канализация затопила несколько дворов, детский сад и игровую площадку

В Болохово канализация затопила несколько дворов, детский сад и игровую площадку

Коммунальщики больше суток устраняли засоры. Достали гору средств гигиены, продуктов и даже комплект постельного белья!

Масштабная авария на канализации в Болохово случился в пятницу около пяти вечера. Содержимое коллекторов на улице Советской начало переливаться через край и течь по улице вниз, разнося за собой тошнотворный запах.

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Сточные воды затопили проезжую часть на улице Советской, а также несколько дворов на улице Мира и территорию детского сада. 

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— Там просто все в нечистотах! Как дети должны идти в детский сад в понедельник? Если не пройдет дождь, они же все это понесут на подошвах в группы! — возмущались вечером субботы родители, чьи дети посещают это дошкольное учреждение.

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Справедливости ради надо сказать, что беспокойство разделяли не все. Пока одни негодовали и требовали устранения аварии, а после - санитарной обработки территории детсада и прилегающей к нему, другие спокойно занимались домашними делами, зная, что их малыши играют во дворе на современной детской площадке с качественным резиновым покрытием — залитым канализацией.

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В этот момент на улице Советской аварийная бригада продолжала устранять засоры в канализационных трубах. Рядом с каждым коллектором куча тряпок, салфеток и прочих средств гигиены. 

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— Мы уже сутки тут находимся, вчера работала одна аварийная бригада, утром она сменилась на другую, — рассказывает Марина Чуйкина, глава администрации Болохово. — Посмотрите, сколько достали! Но возможно, что это еще не все. Бригада только все вроде сделала, закрыла колодец и направилась к машине, как уже он снова полный. И все по новой!

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— Салфетки - это еще полбеды! Мы комплект постельного белья достали из труб! — добавляет коммунальщик.

— Такое обилие посторонних предметов для ветхих канализационных сетей — это приговор. У нас сети изношены на 85%, но, к сожалению, мы сами не в силах эту проблему решить. Болохово — полностью дотационный город. Проводилась экспертиза сетей, которая подтвердила, что отдельные участки разрушены. Передали информацию в правительство, сейчас, насколько мне известно, ведется осмечивание, после чего станет понятно, какой объем средств необходим. Изношенные канализационные сети и неработающие очистные — это одни из главных проблем Болохово, потому что они тянут за собой другие. У нас много инвестплощадок, но никто не хочет их брать и строить новое жилье, — пояснила глава администрации города.

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ТулаТульская областьБолохово
 

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