Стало известно, когда в Тульской области пойдет первый снег

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Погоду в Тульской области с 13 октября начнет определять циклон, который принесет осадки. Ночи ожидаются холодными, температура воздуха будет стремиться к нулевой отметке.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник в регионе ожидаются заморозки, во вторник местами возможен мокрый снег. Столбики термометров покажут до -2 до +3 градусов.

Похолодание придет вместе с циклоном «Хельма». Заморозки приведут к формированию гололедицы. Водителям следует быть внимательнее на дорогах.

