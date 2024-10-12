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Стало известно, когда в Тульской области пойдет первый снег
Фото: ru.freepik.com.

Стало известно, когда в Тульской области пойдет первый снег

Погода изменится с приходом циклона «Хельма».

Погоду в Тульской области с 13 октября начнет определять циклон, который принесет осадки. Ночи ожидаются холодными, температура воздуха будет стремиться к нулевой отметке. 

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник в регионе ожидаются заморозки, во вторник местами возможен мокрый снег. Столбики термометров покажут до -2 до +3 градусов. 

Похолодание придет вместе с циклоном «Хельма». Заморозки приведут к формированию гололедицы. Водителям следует быть внимательнее на дорогах. 
 

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Автор:
сегодня, в 10:03 +1
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