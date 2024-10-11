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Тульские волонтеры спасают кота со скальпированным животом: фото 18+

Тульские волонтеры спасают кота со скальпированным животом: фото 18+

У бедняги нет большого куска кожи, а органы сдвинулись, но шансы на жизнь еще есть.

В Пролетарском районе Тулы нашли кота со скальпированным животом. У несчастного отсутствует большой кусок кожи, внутренние органы из-за этого вывалились наружу. 

Как говорят жители ближайших домов, кота не было видно три дня. Вероятно, все это время он страдал от боли, но не мог выйти к людям.

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Когда кота показали показали ветеринарам, они были в шоке. Такую ужасную рану, нанесенную тонким острым предметом, животное могло получить либо от того, что попало в моторный отсек автомобиля, либо от рук человека.

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К последнему, впрочем, склоняются больше. У найденного кота выбиты зубы, травмирован язык и сломан хвост. Врачи говорят, что, судя по состоянию животного, его долго и жестоко избивали. К тому же с волонтерами связались местные жители, они говорят, что уже находили в своем районе мертвых собак и кошек с подобными ранами.

Сейчас Бэмби находится в стационаре. За его жизнь сражаются ветеринары. Они проводят обработку раны, наложили повязку и зафиксировали внутренние органы пластырем. Если малыш выживет, ему понадобится операция.

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Кота назвали Бэмби, ему около года. Он цепляется за жизнь всеми лапами. Просит ласки от врачей, мурчит и хорошо ест. 

Прогнозы ветеринаров пока осторожные. Состояние животного оценивается как тяжелое. В области живота пошел гной, прогрессирует некроз тканей, начались периферические отеки конечностей. 

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По результатам анализов воспалительный процесс усилился. Прогрессирует анемия. Очень сильно вырос билирубин. Однако температура и давление в норме.

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Но прекратить лечение кота, который с надеждой заглядывает в глаза врачей и ветеринаров в надежде на помощь, рука ни у кого не поднимется.

Лечение стоит дорого. Если вы хотите помочь, можно перечислить средства по следующим реквизитам:

Карта СБ
2202208319122835
Марина Александровна С.
8-915-681-58-72 

Карта СБ
2202206740433979
Юлия Анатольевна С.
8-953-971-13-28

На эти два счета деньги можно перечислить с пометкой «Бэмби».

АНО «Б и Б»
ИНН 7100052943
р/с 40703810166000031383 в ПАО Сбербанк
к/с 30101810300000000608
БИК 047003608

При перечислении на расчётный счет нужна пометка «Благотворительность».

Оперативную информацию о состоянии кота можно узнать в телеграм-канале приюта «Белый ангел».

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