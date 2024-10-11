13 октября в Туле введут временные ограничения по продаже алкоголя

В этот день в 14.00 состоится футбольный матч. Алкоголь нельзя будет купить с 12.00 до 19.00 в магазинах, расположенных в километре от стадиона «Арсенал».

На территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Для удобства покупателей хозяйствующим субъектам рекомендуется заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона, информацию об ограничении продажи алкоголя во время проведения мероприятия, с 12.00 до 19.00.