АКМ выпустил клип в честь 80-летия легендарного хоккеиста Бориса Михайлова

Кадр из видео.

Сегодня, 6 октября, легенда советского хоккея Борис Петрович Михайлов отмечает свое 80-летие. Хоккейный клуб АКМ записал в честь этого трогательный клип:

— Сегодня свой 80-летний юбилей празднует легендарный советский хоккеист, великих тренер, человек с большой буквы Борис Петрович Михайлов.

Болельщики во всем мире называли его «Виртуоз», а от упоминания тройки Михайлов-Петров-Харламов содрогались все соперники.

Хоккейный клуб АКМ желает Борису Петровичу крепкого здоровья! Всегда рады видеть Вас на всех матчах нашей большой академии. Мы гордимся, что являемся частью большой хоккейной семьи имени Михайлова.

Отметим, что АКМ сегодня в 17.00 сыграет в Туле против «Ижстали». Эта игра будет посвящена Борису Михайлову.