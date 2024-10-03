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Землю накроет длительный магнитный шторм
Изображение от stockgiu на Freepik.

Землю накроет длительный магнитный шторм

Магнитные бури будут бушевать несколько дней.

По предварительным оценкам, буря может продлиться с перерывами до двух суток, то есть всю пятницу и субботу. В пике колебания магнитного поля могут достигнуть уровня G3, то есть третьего балла из пяти максимально возможных.

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Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, первый пик ожидается 4 октября около 11 часов, когда к Земле придет медленное плотное ядро, а второй — в ночь на 5-е число.

Магнитные бури могут спровоцировать помехи и сбои в работе электроники и радиотехники, систем связи. Также они могут негативно сказаться на здоровье метеочувствительных людей.

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