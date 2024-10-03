Экологи: в тульской деревне Дементеево отходы больниц жгут прямо в поле

Об этом Myslo сообщил председатель общественников Сергей Виноградов.

О том, что прямо в поле у тульской деревни Дементеево сжигают медицинские отходы, экологи пожаловались в администрацию города и минприроды.

Министерство природных ресурсов области нанесло ИП Н*** В. В. профилактический визит по месту осуществления деятельности, в ходе которого проинформировало его об обязательных требованиях законодательства в области охраны окружающей среды и атмосферного воздуха, сообщает Виноградов. Профилактическим визитом сотрудники министерства ограничились, так как в 2022–2024 гг. установлены ограничения на проведение контрольных (надзорных) мероприятий.

Чиновники администрации Тулы выяснили, что местный предприниматель действительно имеет соответствующее оборудование для утилизации отходов.

Однако установлена печь на землях, предназначенных для личного подсобного хозяйства.

Поскольку функции муниципального земельного контроля возложены на министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, администрация отправила информацию о принятии мер в региональное МИЗО.

Председатель «Зеленого Фронта» Сергей Виноградов:

— Надеемся, что минимущества в отличие от коллег не ограничится лишь беседами с нарушителем. Сжигатель отходов участвует в госзакупках, не имея полного пакета разрешений для утилизации медицинских отходов.