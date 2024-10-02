Тульские предприятия проводят для молодёжи «Неделю без турникетов»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В научно-исследовательском центре «БиоХимТех» ТулГУ состоялось торжественное открытие осеннего этапа Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Студенты и старшеклассники познакомились с работой молодежных лабораторий ТулГУ, созданных в рамках федеральных программ «Приоритет 2030» и НОЦ «ТулаТЕХ».

В ходе осеннего этапа акции свои двери для учащихся распахнут университеты и 29 предприятий региона. Ребят ждут обзорные и интерактивные экскурсии, мастер-классы, профориентационные квизы и викторины, обучающие игры, научные опыты и многое другое.

– По поручению губернатора Дмитрия Миляева ведется системная работа по привлечению и закреплению молодых кадров в сфере ОПК. «Неделя без турникетов» – уникальная возможность для молодежи посетить производственные и экспериментальные площадки региона, изучить технологические процессы, познакомиться с сотрудниками предприятий, – сказал министр промышленности и торговли региона Николай Еланцев.

Впервые эта акция, организованная совместно с Тульским региональным отделением Союза машиностроителей России, прошла в 2019 году. А уже в 2023 году в ней приняли участие порядка 19 тысяч студентов и школьников. «Неделя без турникетов» способствует достижению целей и задач нацпроектов «Образование» и «Наука и университеты».