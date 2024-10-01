В Тульской области обустроят стихийные пляжи

Фото Алексея Пирязева.

Но для начала нужно рассчитать объем финансирования.

30 сентября по поручению губернатора Дмитрия Миляева его первый заместитель — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев провел совещание по вопросам обустройства пляжных зон в муниципалитетах.

Напомним, ранее Дмитрий Миляев поручил главам районов обеспечить оборудование стихийных пляжей, выделив на это необходимые средства.

Для повышения безопасности на пляжах предложено благоустроить территории, обучить спасателей, обследовать дно водоемов и проверить соответствие воды санитарным нормам.

Михаил Пантелеев поручил рассчитать объем финансирования для реализации дополнительных мероприятий и в кратчайшие сроки представить комплексный план обеспечения безопасности купального сезона в 2025 году.