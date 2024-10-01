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Тулячки могут попасть в топ-20 конкурса «Мисс Россия — 2024». Голосуйте за девчонок!
Фото www.missrussia.ru.

Тулячки могут попасть в топ-20 конкурса «Мисс Россия — 2024». Голосуйте за девчонок!

Голосование за девушек уже стартовало.

Голосование за попадание участниц в топ-20 конкурса «Мисс Россия — 2024» стартовало на официальном сайте конкурса. У нас с вами есть возможность отдать свой голос за любимую участницу — первые десять девушек с наибольшим количеством зрительских голосов пройдут в топ-20 финалисток. Ещё десять девушек выберет профессиональное жюри.

Напомним, в этом году в конкурсе принимают участие сразу две наши землячки. Милана Яворская представляет Тулу, Анастасия Азимова — Тульскую область. 

Голосовать за понравившуюся участницу можно один раз в сутки. Имена финалисток будут объявлены на церемонии уже в эту субботу, 5 октября, в концертном зале Barvikha Luxury Village. 

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Автор:
сегодня, в 16:40 +1
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конкурс красотыМисс Россияголосование
Люди
Милана ЯворскаяАнастасия Азимова
Место
Тула

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