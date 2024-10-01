Тулячки могут попасть в топ-20 конкурса «Мисс Россия — 2024». Голосуйте за девчонок!

Фото www.missrussia.ru.

Голосование за попадание участниц в топ-20 конкурса «Мисс Россия — 2024» стартовало на официальном сайте конкурса. У нас с вами есть возможность отдать свой голос за любимую участницу — первые десять девушек с наибольшим количеством зрительских голосов пройдут в топ-20 финалисток. Ещё десять девушек выберет профессиональное жюри.

Напомним, в этом году в конкурсе принимают участие сразу две наши землячки. Милана Яворская представляет Тулу, Анастасия Азимова — Тульскую область.

Голосовать за понравившуюся участницу можно один раз в сутки. Имена финалисток будут объявлены на церемонии уже в эту субботу, 5 октября, в концертном зале Barvikha Luxury Village.