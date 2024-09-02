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По итогам купального сезона районные чиновники получили от Дмитрия Миляева «неуд»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

По итогам купального сезона районные чиновники получили от Дмитрия Миляева «неуд»

На оперативном совещании под председательством врио губернатора подвели итоги работы пляжей и зон отдыха.

Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов отметил, что в этом году туляки открыли пляжный сезон в третьей декаде мая. Планировалось разрешить купание на 65 пляжах, но не все они соответствовали необходимым требованиям. Устранить критичные недостатки и открыть все зоны отдыха удалось только к середине июля.

Ещё одной темой стало плавание на сапбордах. По словам Алексея Павлова, будет проведена работа с арендодателями, продавцами и с жителями по информированию о необходимости использования спасательных жилетов при плавании на сапбордах.

Дмитрий Миляев отметил, что в следующем году нужно проработать возможность официального открытия купального сезона с 20 мая. Главам муниципалитетов поручено превратить «стихийные» пляжи в оборудованные зоны отдыха, а министерству правового регулирования – проработать возможность нормативного закрепления обязанности жителей иметь спасательные жилеты при катании на сапбордах. 

Министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области Александр Бибиков обратил внимание на то, что в регионе нет единого подхода к тому, какие именно работы по благоустройству необходимо проводить для комфортного использования рекреационных зон и их инфраструктуры, в том числе в зависимости от количества его посетителей.

Он предложил разработать единые методические рекомендации по обустройству пляжей, внедрить стандарт благоустройства и безопасности пляжной инфраструктуры.

Дмитрий Миляев отметил неудовлетворительную работу муниципалитетов по итогам купального сезона. Он подчеркнул, что безопасность на воде – это общая задача, которую нужно решать системно. Министерству по региональной безопасности совместно с другими профильными ведомствами предстоит скорректировать нормативную правовую базу в этой сфере. Кроме того, будет разработан свод рекомендаций по благоустройству пляжной инфраструктуры.

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