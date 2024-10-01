«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотеки

Тульская библиотечная система в восьмой раз приглашает туляков стать участниками акции «Списанные издания — на домашнюю полку». В списках литературы представлены пригодные для чтения издания. Это общественно-политическая, естественно-научная, техническая, сельскохозяйственная, художественная литература, издания по физической культуре и спорту, литературоведению и языкознанию, культуре и искусству.
Как сообщает Тульская библиотечная система, ознакомиться с полным списком литературы можно по ссылке, а также в библиотеках, принимающих участие в акции.
Акция продлится с 1 по 31 октября 2024 года. В ней принимают участие следующие библиотеки:
Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого
г. Тула, ул. Болдина, 149/10
Телефон: 35-34-38
Центральная районная библиотека
пос. Ленинский, ул. Ленина, 5
Телефон: 72-53-88, 72-53-92
Городская библиотека № 6 МУК ТБС
г. Тула, ул. Серебровская, 26
Телефон: 55-99-11
Детская библиотека № 11
г. Тула, ул. Кауля, 47, корп. 1
Телефон: 21-51-50
Детская библиотека № 13 им. А. А. Любомудрова
г. Тула, ул. Кирова, 26, корп. 1
Телефон: 40-26-61
Городская библиотека № 15
г. Тула, ул. М. Жукова, 8-б
Телефон: 39-51-53
Городская библиотека № 20 им. А. С. Пушкина
г. Тула, ул. М. Горького, 20
Телефон: 34-12-64
Барсуковская сельская библиотека
п. Барсуки, ул. Ленина, 12
Телефон: 72-90-88
Рождественская сельская библиотека
п. Рождественский, ул. Федорова, 5-а
Богучаровский библиотечный пункт
п. Октябрьский, 113
Телефон: 72-67-74
Алёшинский библиотечный пункт
с. Алешня, ул. Победы, 4-а, кв. 4
Телефон: 72-21-40
Фёдоровский библиотечный пункт
с. Федоровка, ул. Станционная, 7-а