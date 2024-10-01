«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотеки

Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульская библиотечная система в восьмой раз приглашает туляков стать участниками акции «Списанные издания — на домашнюю полку». В списках литературы представлены пригодные для чтения издания. Это общественно-политическая, естественно-научная, техническая, сельскохозяйственная, художественная литература, издания по физической культуре и спорту, литературоведению и языкознанию, культуре и искусству.

Как сообщает Тульская библиотечная система, ознакомиться с полным списком литературы можно по ссылке, а также в библиотеках, принимающих участие в акции.

Акция продлится с 1 по 31 октября 2024 года. В ней принимают участие следующие библиотеки:

Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого

г. Тула, ул. Болдина, 149/10

Телефон: 35-34-38

Центральная районная библиотека

пос. Ленинский, ул. Ленина, 5

Телефон: 72-53-88, 72-53-92

Городская библиотека № 6 МУК ТБС

г. Тула, ул. Серебровская, 26

Телефон: 55-99-11

Детская библиотека № 11

г. Тула, ул. Кауля, 47, корп. 1

Телефон: 21-51-50

Детская библиотека № 13 им. А. А. Любомудрова

г. Тула, ул. Кирова, 26, корп. 1

Телефон: 40-26-61

Городская библиотека № 15

г. Тула, ул. М. Жукова, 8-б

Телефон: 39-51-53

Городская библиотека № 20 им. А. С. Пушкина

г. Тула, ул. М. Горького, 20

Телефон: 34-12-64

Барсуковская сельская библиотека

п. Барсуки, ул. Ленина, 12

Телефон: 72-90-88

Рождественская сельская библиотека

п. Рождественский, ул. Федорова, 5-а

Богучаровский библиотечный пункт

п. Октябрьский, 113

Телефон: 72-67-74

Алёшинский библиотечный пункт

с. Алешня, ул. Победы, 4-а, кв. 4

Телефон: 72-21-40

Фёдоровский библиотечный пункт

с. Федоровка, ул. Станционная, 7-а