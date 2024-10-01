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8000 туляков получат повестки из военкомата, но на службу возьмут только 1200

8000 туляков получат повестки из военкомата, но на службу возьмут только 1200

1 октября в России начался осенний призыв на срочную службу.

Осенний призыв на срочную военную службу продлится три месяца и завершится 31 декабря. За это время 8000 молодых людей из Тульской области получат повестки с требованием явиться в военкомат.

Однако призовут на службу не всех. Согласно поставленному плану, наш регион должен призвать на срочную службу порядка 1200 человек.

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Такие данные сегодня в ходе пресс-конференции озвучил военный комиссар Тульской области Александр Сафронов. Он подчеркнул, что призывники отправляются на службу во все рода войск, но основная часть прибудет в расположение Московского военного округа.

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— Срочники не будут отправляться в зону выполнения специальной военной операции, — подчеркнул Сафронов.

На СВО могут поехать лишь те, кто сам выберет службу по контракту вместо срочной.

Во время весеннего призыва около 40 из 2000 человек изъявили такое желание. 

Продолжается набор в научно-производственные роты. За их наполнение отвечают АО «КБП им. академика А. Г. Шипунова» и НПО «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева. Предприятия самостоятельно формируют заявки на своих сотрудников призывного возраста, которых необходимо зачислить в научно-производственную роту. Документы направляют в военкоматы, где их рассматривают и утверждают. В этом году в научно-производственные роты направят 20 человек.

Еще 15 призывников отправятся в научную роту технополиса «Эра» в Анапе. Сюда зачисление производится на основании заявлений самих призывников. К нему потребуется приложить сведения о научных публикациях, патентах, разработках, участии в олимпиадах, конкурсах и конференциях.

7 призывников смогут пройти альтернативную службу — на таможне, в прокуратуре и других ведомствах. 

Отправка срочников на места службы начнется 15 октября.

Контроль за соблюдением прав призывников ведет военная прокуратура Тульского военного гарнизона.

При возникновении вопросов по организации и прохождению призывной кампании необходимо обращаться на горячую линию +7 (4872) 22-34-44.

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