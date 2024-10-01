Цены на вторичку в Туле в сентябре взяли курс на снижение

Фото Елены Адовой.

Сколько сейчас в среднем стоит квадратный метр вторичного жилья?

Медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке Тулы в сентябре снизилась на 0,1% и составила 101 000 рублей. За последний месяц количество доступных предложений на вторичном рынке в городе сократилось на 0,5%. Средняя полная стоимость квартиры составила 5 млн рублей, а средняя площадь готовой квартиры, выставленной на продажу, — 50,2 кв. м. Об этом сообщают специалисты сервиса Яндекс Недвижимость.

А в российских городах-миллионниках по итогам сентября квадратный метр вторички прибавил к цене 0,4%, средняя стоимость осталась на уровне 133 000 руб.