В Туле на улице Воздухофлотской сократят количество трамвайных переездов

В Туле изменится организация дорожного движения по улице Воздухофлотской.

Трамвайные пути на данной улице обособлены, однако из-за количества переездов, значительная часть которых организована стихийно, трамвай не может развивать магистральную скорость и, как следствие, пользоваться преимуществом выделенной пути.

— Для уменьшения количества вынужденных остановок и недопущения ДТП по согласованию с ОГИДД принято решение об изменении количества переездов демонтаже 7 из 11 переездов. Расстояние между переездами на данный момент составляет 250-300 метров, что не является существенным перепробегом, — сообщает телеграм-канал «Тула.Транспорт».

Специалисты полностью обновили трамвайные пути на отрезке от улицы Тихмянова, включая поворотный участок, до поворота около Павшинского моста.