Тульские подростки чаще всего жалуются психологам на отношения с родителями

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С 2011 года в регионе работает телефон доверия для детей и подростков.

Тульские подростки чаще всего обращаются к психологам по вопросам отношений с родителями, взаимодействия со сверстниками, ситуаций в учебном процессе. Эти темы составляют около 70% всех обращений, сообщили 26 сентября на совещании по вопросам развития системы психолого-педагогического сопровождения.

В школах уже проводят социально-психологическое тестирование детей и подростков с 13 лет.

— Оно помогает не только следить за здоровьем обучающихся, но и служит полезным инструментом для родителей в профилактике негативных проявлений, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В регионе с 2011 года работает телефон доверия для детей и подростков — 8 800 2000-122. Все обращения анонимные, специалисты готовы оказать поддержку в любое время суток. Через сайт «Электронное образование» также можно обратиться за квалифицированной психологической помощью.