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В тульских ПВР разместили больше тысячи жителей Курска и Белгорода
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В тульских ПВР разместили больше тысячи жителей Курска и Белгорода

Статистику озвучили на заседании региональной комиссии.

Правительство Тульской области доставило больше 80 тонн гуманитарной помощи в Курскую область. В пунктах временного размещения находится больше 400 жителей Белгорода и больше 700 жителей Курской области. 

Об этом сообщили накануне, 26 сентября, на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Напомним, для информирования и более быстрого взаимодействия с прибывшими жителями в правительстве разработали специальный чат-бот. Он позволит оперативно предоставлять информацию, отвечать на вопросы и решать все возникающие вопросы в индивидуальном порядке. 

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Автор:
сегодня, в 09:33 0
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