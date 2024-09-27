В тульских ПВР разместили больше тысячи жителей Курска и Белгорода

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Правительство Тульской области доставило больше 80 тонн гуманитарной помощи в Курскую область. В пунктах временного размещения находится больше 400 жителей Белгорода и больше 700 жителей Курской области.

Об этом сообщили накануне, 26 сентября, на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Напомним, для информирования и более быстрого взаимодействия с прибывшими жителями в правительстве разработали специальный чат-бот. Он позволит оперативно предоставлять информацию, отвечать на вопросы и решать все возникающие вопросы в индивидуальном порядке.