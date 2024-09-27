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Где туляки могут научиться оказывать первую помощь
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Где туляки могут научиться оказывать первую помощь

Региональный минздрав опубликовал расписание курсов на ближайшую неделю.

Бесплатные курсы первой помощи доступны всем жителям независимо от возраста и рода занятий. График на следующую неделю представлен ниже:

30 сентября в 10.00
Тула, ул. Санаторная, д. 3 — спортивный комплекс.

1 октября в 10.00 и 14.00
п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 5 — центр культуры, досуга и кино.

2 октября в 10.00 и 14.00
п. Чернь, ул. К.Маркса, д. 22 — Дом культуры.

3 октября
в 9.00 Тула, ул. Металлургов, д. 22 — центр культуры и досуга;
в 10.00 и 13.00 п. Волово, ул. Ленина, д. 50 — детско-юношеская спортивная школа.

4 октября в 10.00 и 13.00
п. Теплое, ул. Советская, д. 40 — Дом культуры.

Записаться на занятия, получить дополнительную информацию можно, позвонив по телефонам +7 (950) 918-06-22, +7 (4872) 33-80-25 доб. 312 или на сайте Помоги71.

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