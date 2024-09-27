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МФЦ Тульской области получил высокую оценку на федеральном уровне
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

МФЦ Тульской области получил высокую оценку на федеральном уровне

Торжественная церемония прошла в Великом Новгороде.

27 сентября подвели итоги ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России 2023». МФЦ Тульской области стал лидером сразу в двух номинациях.

В номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» победила сотрудница Новомосковского отделения Юлия Данильчук. Минэкономразвития РФ высоко оценило ее профессиональные качества. Это третья подряд победа МФЦ региона в данной номинации. 

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Регион также победил в номинации «Лучшая крупная региональная сеть МФЦ». На конкурс были представлены пять региональных отделений, включая Флагманский центр «Мои документы». Высокий уровень оказания государственных услуг стал ключевым критерием в этой номинации.

— Тульская область уверенно идёт по пути цифровизации и улучшения качества жизни наших граждан. Мы активно внедряем инновационные технологии и совершенствуем процесс предоставления государственных услуг, делая их доступнее, быстрее и комфортнее. Признание работы регионального МФЦ на федеральном уровне — это результат слаженной работы всей команды, и мы продолжим двигаться вперёд, устанавливая новые стандарты качества, — отметил заместитель председателя правительства — министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

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