Из-за сильного ветра в Туле упали 8 деревьев и больших веток

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 27 сентября, из-за сильного ветра в Туле зафиксированы 8 случаев падения деревьев и веток. Такие данные в администрацию города передала Единая дежурно-диспетчерская служба.

Сообщается, что последствия непогоды устраняют две аварийные бригады.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что на проспекте Ленина упавшее дерево повредило несколько машин.

Туляков просят быть бдительными, на время непогоды не оставлять автомобили вблизи деревьев, рекламных конструкций и некапитальных строений.

По всем возникающим вопросам туляки могут обратиться в ЕДДС по тел.: