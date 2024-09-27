  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Из-за сильного ветра в Туле упали 8 деревьев и больших веток - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Из-за сильного ветра в Туле упали 8 деревьев и больших веток
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Из-за сильного ветра в Туле упали 8 деревьев и больших веток

Аварийные бригады устраняют последствия непогоды.

Сегодня, 27 сентября, из-за сильного ветра в Туле зафиксированы 8 случаев падения деревьев и веток. Такие данные в администрацию города передала Единая дежурно-диспетчерская служба.

Сообщается, что последствия непогоды устраняют две аварийные бригады.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (1).jpg

Напомним, ранее Myslo сообщал, что на проспекте Ленина упавшее дерево повредило несколько машин.

Туляков просят быть бдительными, на время непогоды не оставлять автомобили вблизи деревьев, рекламных конструкций и некапитальных строений.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (2).jpg

По всем возникающим вопросам туляки могут обратиться в ЕДДС по тел.:

  • (4872) 47-20-34;
  • (4872) 47-20-37,
  • 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
непогодасильный ветер

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле встретили «бешеную» «Оку»
В Туле встретили «бешеную» «Оку»
Где туляки могут научиться оказывать первую помощь
Где туляки могут научиться оказывать первую помощь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.