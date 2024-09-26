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За купальный сезон в Тульской области утонули 28 человек. Трое из них дети

За купальный сезон в Тульской области утонули 28 человек. Трое из них дети

Об этом губернатору доложил начальник центра управления в кризисных ситуациях Дмитрий Судаков.

26 сентября в региональном правительстве состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тульской области.

Об оперативной обстановке губернатору Дмитрию Миляеву доложил начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области Дмитрий Судаков:

— В этом году зафиксировано 3907 пожаров. Гибель на пожарах снизилась на 11%. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 935 ДТП, спасли 801 человека. За купальный сезон 2024 года на водоемах региона погибло 28 человек, из которых 3 ребенка. Все случаи гибели произошли в необорудованных местах или вне зоны пляжей, а основные причины — купание в состоянии опьянения, а также купание детей без присмотра взрослых.

Также с докладом об итогах прохождения весенне-летнего пожароопасного сезона 2024 года выступил заместитель начальника Главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тульской области Владимир Лаврущев:

— По итогам пожароопасного сезона текущего года подразделениями пожарной охраны было осуществлено 1157 выездов с целью тушения сухой травянистой растительности, что на 18% меньше, чем в прошлом году. Проводится работа по выявлению лиц виновных в нарушениях, связанных со сжиганием сухой растительности и мусора. Составлено 306 протоколов в отношении физических лиц.

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