Каждый второй туляк считает, что государство должно выплачивать гражданам ежемесячно по 42 тысячи рублей

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Каждый второй туляк считает, что государство должно выплачивать гражданам ежемесячную фиксированную сумму. Опрошенные объясняют это тем, что полезные ископаемые, добываемые на территории РФ, являются народным достоянием, и каждый житель страны имеет право на часть дохода от их продажи, сообщили аналитики SuperJob.

Однако не все разделяют эту идею. 13% жителей считают, что такая система может привести к увеличению числа тунеядцев: «Эти базовые доходы будут только расслаблять. Зачем работать, когда и так платят!».

35% затруднились с оценкой идеи: высказывались опасения, что выплаты будут разгонять инфляцию, предлагались другие решения для увеличения благосостояния народа, в частности, снижение налоговой нагрузки.

Чем старше россияне, тем больше им нравится идея государственной выплаты: среди опрошенных до 34 лет её поддержали 51%, а среди тех, кто старше 45 лет — 54%. О необходимости получать подобный доход чаще говорили граждане с доходом до 50 тысяч рублей в месяц. За последний год средние запросы к размеру ежемесячной выплаты увеличились более чем на 25% — с 33 400 до 42 500 рублей.

