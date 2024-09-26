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Каждый второй туляк считает, что государство должно выплачивать гражданам ежемесячно по 42 тысячи рублей
Фото: ru.freepik.com.

Каждый второй туляк считает, что государство должно выплачивать гражданам ежемесячно по 42 тысячи рублей

Однако часть жителей утверждают, что базовые доходы будут только расслаблять.

Каждый второй туляк считает, что государство должно выплачивать гражданам ежемесячную фиксированную сумму. Опрошенные объясняют это тем, что полезные ископаемые, добываемые на территории РФ, являются народным достоянием, и каждый житель страны имеет право на часть дохода от их продажи, сообщили аналитики SuperJob. 

Однако не все разделяют эту идею. 13% жителей считают, что такая система может привести к увеличению числа тунеядцев: «Эти базовые доходы будут только расслаблять. Зачем работать, когда и так платят!». 

35% затруднились с оценкой идеи: высказывались опасения, что выплаты будут разгонять инфляцию, предлагались другие решения для увеличения благосостояния народа, в частности, снижение налоговой нагрузки.

Чем старше россияне, тем больше им нравится идея государственной выплаты: среди опрошенных до 34 лет её поддержали 51%, а среди тех, кто старше 45 лет — 54%. О необходимости получать подобный доход чаще говорили граждане с доходом до 50 тысяч рублей в месяц. За последний год средние запросы к размеру ежемесячной выплаты увеличились более чем на 25% — с 33 400 до 42 500 рублей.
 

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Автор:
сегодня, в 10:50 0
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