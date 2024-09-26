Депутаты Тульской городской Думы приняли присягу

Фото Алексея Пирязева

На заседании присутствовали члены регионального правительства, сотрудники администрации города Тулы, депутаты Тульской областной Думы и другие почетные гости.

В соответствии с регламентом Тульской городской Думы право открытия заседания было предоставлено старейшему по возрасту депутату — Надежде Козьяковой.

Избранные депутаты в торжественной обстановке приняли присягу, пообещав соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы Тульской области, Устав муниципального образования город Тула, муниципальные правовые акты, честно и добросовестно исполнять возложенные полномочия, служить процветанию города Тулы и благополучию его жителей.