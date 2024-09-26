  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Депутаты Тульской городской Думы приняли присягу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Депутаты Тульской городской Думы приняли присягу
Фото Алексея Пирязева

Депутаты Тульской городской Думы приняли присягу

В четверг, 26 сентября, состоялось первое очередное заседание Тульской городской Думы 7-го созыва.

На заседании присутствовали члены регионального правительства, сотрудники администрации города Тулы, депутаты Тульской областной Думы и другие почетные гости. 

В соответствии с регламентом Тульской городской Думы право открытия заседания было предоставлено старейшему по возрасту депутату — Надежде Козьяковой.

IMG_20240926_100321.jpg

Избранные депутаты в торжественной обстановке приняли присягу, пообещав соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы Тульской области, Устав муниципального образования город Тула, муниципальные правовые акты, честно и добросовестно исполнять возложенные полномочия, служить процветанию города Тулы и благополучию его жителей.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 10:20 0
Другие статьи по темам
Событие
депутатыприсяга
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Каждый второй туляк считает, что государство должно выплачивать гражданам ежемесячно по 42 тысячи рублей
Каждый второй туляк считает, что государство должно выплачивать гражданам ежемесячно по 42 тысячи рублей
Глава МИД Сергей Лавров в ООН подарил тульский пряник премьеру Сент-Винсента и Гренадин
Глава МИД Сергей Лавров в ООН подарил тульский пряник премьеру Сент-Винсента и Гренадин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.