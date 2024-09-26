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Глава города Тулы будет осуществлять полномочия на неоплачиваемой основе
Фото Алексея Пирязева.

Глава города Тулы будет осуществлять полномочия на неоплачиваемой основе

Соответствующее решение было принято депутатами единогласно в ходе первого заседания Тульской городской Думы 7-го созыва.

Такая возможность предусмотрена Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования город Тула. 

– Буду совмещать работу в городской Думе и областной стоматологической поликлинике. Главное – есть большое желание помогать людям и быть полезным городу. Приложу все усилия для того, чтобы и дальше работать на благо Тулы и ее жителей. Вместе с депутатами будем делать все, чтобы наш город становился комфортнее и благоустроеннее, – отметил Алексей Эрк.

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Фотограф:
сегодня, в 11:00 0
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