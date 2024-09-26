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Депутаты утвердили структуру Тульской городской Думы седьмого созыва
Фото с сайта Тульской городской Думы

Депутаты утвердили структуру Тульской городской Думы седьмого созыва

Первое заседание прошло в четверг, 26 сентября.

В Думе будет два первых заместителя председателя Тульской городской Думы: Анастасия Дементьева, Евгений Смолянинов. Они будут обеспечивать организацию работы Думы, координацию внесения и рассмотрения проектов решений, курировать работу нескольких комиссий.

Заместителями председателя Тульской городской Думы стали Борис Воловатов и Дарья Герасимова, которые будут осуществлять координацию работы комиссий. Персональное закрепление кураторства будет произведено распоряжением Главы муниципального образования город Тула.

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Также было утверждено шесть постоянных комиссий и кандидатуры председателей комиссий:

  • по жизнеобеспечению города, транспорту и связи (Олег Даньшин);
  • по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями (Олеся Филина);
  • по патриотическому воспитанию, работе с ветеранскими организациями, ветеранами боевых действий и их семьями (Елена Шмелева);
  • по экономической политике, строительству и развитию предпринимательства (Александр Швыков);
  • по бюджету, налогам и собственности (Никита Бурвиков);
  • по местному самоуправлению и межпартийному взаимодействию (Александр Маринков).

— Структура во многом соответствует тем задачам, которые ставит перед нами Губернатор области Дмитрий Вячеславович Миляев. Вместе с Правительством, администрацией города, депутатским корпусом будем реализовывать программу социально-экономического развития области до 2030 года. В числе задач — поддержка участников СВО, членов их семей, патриотическое воспитание молодежи. Для более эффективной работы в этих направлениях создана новая комиссия — по патриотическому воспитанию и работе с ветеранскими организациями, ветеранами боевых действий и их семьями, — прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов.

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В ходе заседания также был рассмотрен вопрос о назначении председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула. Алексей Эрк предложил на эту должность Наталью Фатееву, которая ранее возглавляла данное ведомство. Депутаты поддержали представленную кандидатуру единогласно.

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