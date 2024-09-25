В Щекино и Ефремове появятся инклюзивные детские площадки

25 сентября заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина провела совещание по организации адаптивных детских площадок. В нем приняла участие мама ребенка-инвалида, которая ранее обращалась к главе региона в ходе личного приема.

На встрече были представлены примеры площадок, которые могут использоваться детьми с ограниченными возможностями, и оборудования, которое обеспечивает развитие мышления и различных органов чувств детей. В их числе, тактильные и звуковые элементы. Как было отмечено, особенно важно, чтобы такие пространства были в городских парках.

«Элементы, которые у нас используются при обустройстве площадок в районах Тульской области, подходят для ребят с ограниченными возможностями. Работа проводился очень большая. Важно, чтобы родители знали, что у нас есть такие площадки», - сказала Наталья Аникина.

В этом году инклюзивные площадки обустраиваются в Щекино и Ефремове на пространствах, которые вошли в нацпроект «Жильё и городская среда». Представители общественности смогут посетить и протестировать их еще до открытия.

Наталья Аникина поручила совместно с общественными организациями разработать рекомендации по обустройству инклюзивных площадок. Одна из них может появится в ЦПКиО им. П.П. Белоусова.