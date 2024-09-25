Более 16 тысяч домов в Тульской области готовы к отопительному сезону

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Об этом рассказал глава Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко на брифинге в правительстве.

16 230 многоквартирных домов в Тульской области получили паспорта готовности к отопительному сезону. Работы продолжаются ещё в 272 домах.

Капитальный ремонт систем отопления ведётся в 13 домах в Туле, Новомосковске, Узловой и Дубне. Жители этих домов собирают деньги на капремонт на спецсчетах.

В 4 бывших общежитиях в Ясногорском районе в настоящее время ведётся ремонт систем отопления.

В 268 домах Щекинского района, находящихся на непосредственном управлении, ведётся проверка дымвентканалов. Системы отопления в этих домах готовы к работе.

Леонид Ивченко отметил инициативу администрации Тулы, которая субсидирует управляющие компании, содержащие аварийные дома, на подготовку их к отопительному сезону.

— У жителей таких домов, как правило, не хватает собираемых средств на подготовку к сезону. Поэтому в администрации приняли решение помогать таким домам. В этом году таким образом подготовлено 8 домов, — пояснил Ивченко. — Сумма субсидии на один дом составляет до 200 тыс. рублей.