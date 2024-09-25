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В России появится штраф за курение электронных сигарет за рулем
Фото: ru.freepik.com.

В России появится штраф за курение электронных сигарет за рулем

Сумма штрафа составит 1,5 тысячи рублей.

Водителей в России могут начать штрафовать на 1,5 тысячи рублей за курение электронных сигарет за рулем, сообщает телеграм-канал Mash.

Сейчас камеры фиксируют нарушение, когда замечают смартфон у уха. Министерство транспорта предлагает расширить перечень до «всех устройств», поскольку руки должны быть полностью свободны во время вождения и быть на руле.

В Национальном автомобильном союзе каналу рассказали, что речь идет об электронных сигаретах, телефоне и других устройствах. Также обсуждают вопрос об обычных сигаретах, но его нужно рассматривать отдельно.

Проект находится на этапе публичного обсуждения, дорабатывать его планируют до 10 октября.
 

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Автор:
сегодня, в 12:03 0
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