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В Тульской области с начала года врачи зафиксировали 500 случаев рака молочной железы
Фото минздрава Тульской области.

В Тульской области с начала года врачи зафиксировали 500 случаев рака молочной железы

Специалисты рекомендуют избегать стрессов и придерживаться здорового образа жизни.

Рак молочной железы (РМЖ) остается одной из самых распространенных злокачественных опухолей среди женщин в возрасте 30-54 лет. Однако благодаря своевременной диагностике и профилактике это заболевание в 98% случаев можно успешно вылечить.

По словам заведующего онкологическим отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы и кожи Тульского онкодиспансера Тимура Аскарова, с начала года врачи медучреждения зарегистрировали порядка 500 случаев рака молочной железы, большинство из которых выявлено на ранней стадии.

— В онкодиспансере для лечения рака молочной железы используются щадящие методы органосохраняющего лечения на ранних стадиях заболевания. Также проводятся биопсии сигнальных лимфатических узлов и операции по установке имплантов после резекции. После хирургического вмешательства пациентам предлагается реабилитационная программа, включающая лечебную физкультуру, массажи и другие процедуры, — рассказал врач.

Для снижения рисков развития рака молочной железы специалисты рекомендуют регулярно проходить профилактические осмотры, избегать стрессов и придерживаться здорового образа жизни.

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Автор:
сегодня, в 09:45 0
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