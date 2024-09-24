Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Богородицком районе до 1 декабря капитально отремонтируют трибуны на стадионе «Ресурс». До 1 июля 2025 года на территории стадиона установят воркаут-площадку. Об этом губернатору Дмитрию Миляеву доложили во время оперативного совещания накануне, 23 сентября.

В районе засыпали щебнем дорогу на улице Зеленой в селе Новопокровском. До конца октября аналогичные работы выполнят на участках по улице Молодежной, Восточной и Советской.

Ремонт дорог по улицам Восточной и Советской включен в план на 2025 год, по улице Молодежной — на 2026 год. До 1 августа 2025 года обустроят пешеходную дорожку на автомобильной дороге Богородицк — Товарковский — Куркино в п. Товарковском.

В 2025 году в Богородицке по улице Трудовой заменят ветхие сети водоснабжения в рамках проекта «Чистая вода Тульской области». Из регионального бюджета на эти цели выделят больше 18 миллионов рублей.

Проработан вопрос выделения средств на обустройство и ремонт более 40 контейнерных площадок и ликвидацию несанкционированных свалок.

В Богородицкой районной больнице организовали прием узкопрофильных специалистов — онколога, уролога и детского офтальмолога (этот специалист будет принимать пациентов в больнице 1 раз в месяц).

Весной 2025 года продолжится очередной этап восстановления каскада прудов в Богородицком дворце-музее. В усадебном парке обновят освещение за более чем 20 миллионов рублей.

В следующем году разработают проект ремонта здания художественного отделения районной Детской школы искусств. В 2026 году установят модульный ДК в селе Ломовка.