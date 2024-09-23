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Цены на новостройки Тулы снижаются второй месяц подряд
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Цены на новостройки Тулы снижаются второй месяц подряд

Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Тулы в сентябре снизилась на 0,3% и составила порядка 118 000 рублей.

За месяц количество доступных предложений на рынке новостроек в городе снизилось на 0,7%. При этом средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке Тулы составляет 5,5 млн рублей, а средняя площадь квартир в новостройках города — 44,9 кв. м. 

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в сентябре относительно августа цены на новостройки в миллионниках России снизились в среднем на 0,2%. В среднем за сентябрь в российских мегаполисах цена квадратного метра в новостройках опустились чуть ниже 166 000 руб./кв. м, что говорит о начале ожидаемого ранее тренда. При этом в половине крупнейших городов зафиксировано снижение или стагнация медианной цены квадратного метра. Значительнее всего цены опустились в Воронеже (-2,3%), Нижнем Новгороде (-1,9%), Москве (-1,5%), Красноярске (-1,2%) и Уфе (-0,8%). 

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сегодня, в 09:00 +2
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