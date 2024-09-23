Цены на новостройки Тулы снижаются второй месяц подряд

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

За месяц количество доступных предложений на рынке новостроек в городе снизилось на 0,7%. При этом средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке Тулы составляет 5,5 млн рублей, а средняя площадь квартир в новостройках города — 44,9 кв. м.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в сентябре относительно августа цены на новостройки в миллионниках России снизились в среднем на 0,2%. В среднем за сентябрь в российских мегаполисах цена квадратного метра в новостройках опустились чуть ниже 166 000 руб./кв. м, что говорит о начале ожидаемого ранее тренда. При этом в половине крупнейших городов зафиксировано снижение или стагнация медианной цены квадратного метра. Значительнее всего цены опустились в Воронеже (-2,3%), Нижнем Новгороде (-1,9%), Москве (-1,5%), Красноярске (-1,2%) и Уфе (-0,8%).