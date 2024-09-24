Туляки могут снять деньги с карт на кассах магазинов

В Тульской области снять деньги со своей банковской карты на кассе теперь можно в 1815 торговых точках.

За год число магазинов с сервисом «наличные на кассе» выросло на 16%, рассказали в тульском отделении Банка России.

Эту услугу оказывают многие супермаркеты, небольшие магазины, аптеки и автозаправки. Воспользоваться сервисом можно и в сельской местности, где часто нет офисов банков и даже банкоматов.

С одной карты можно снять не более 5 тысяч рублей в день и 30 тысяч за месяц.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно убедиться, что торговая точка ее предоставляет, проверить баланс карты, предупредить кассира, что хотите снять наличные и оплатить картой любую покупку.

По данным Myslo, такую услугу предоставляют некоторые «Пятерочки», «Перекрестки», «Четыре лапы», «Вкусвилл», аптека «Алоэ», «Верный» и другие.

Как показало исследование Банка России, каждый пятый человек, у которого есть банковская карта, пользуется сервисом «наличные на кассе». Несмотря на рост популярности безналичных платежей, 40% участников опроса не представляют своей жизни без наличных, а 17% ежедневно расплачиваются наличными деньгами. Интересно, что 7% опрошенных не пользуются безналичными способами оплаты покупок.