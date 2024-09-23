  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле подросток выкинул собаку с пятого этажа - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле подросток выкинул собаку с балкона пятого этажа
Фото из группы "Экстренная помощь "Собачья лапа помощи" Тула".

В Туле подросток выкинул собаку с балкона пятого этажа

У пса диагностировали тяжелейшую черепно-мозговую травму.

В Туле пса по кличке Пит отдали в семью на передержку. По словам зооволонтеров, когда мальчика оставили дома одного, он вынес питомца на балкон и бросил вниз. Не уточняется, где именно произошел инцидент.

К счастью, собака упала на козырек. Сначала сообщали только о переломе ребра. 

— У Пита диагностировали тяжелейшую черепно-мозговую травму (нужно МРТ), сильнейший ушиб таза, отбито всё (нужно МРТ), проблемы с задними лапами — только что из клиники, — рассказали волонтеры группы «Экстренная помощь „Собачья лапа помощи“ Тула». 

По словам волонтеров, уже собранную сумму потратили на анализы и оплату стационара. Впереди самое дорогое — Москва и МРТ.

Помочь Питу в выздоровлении могут все желающие. Связаться можно с Андреем по телефону:  +79207770044. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 11:11 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
зооволонтерыпес Пит

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В центре Тулы на месте бывших бараков найдены четыре снаряда времен Великой Отечественной войны
В центре Тулы на месте бывших бараков найдены четыре снаряда времен Великой Отечественной войны
АНО ПО «ТЭУ» назвала сроки приема документов на 2024-2025 учебный год
АНО ПО «ТЭУ» назвала сроки приема документов на 2024-2025 учебный год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.