В Туле подросток выкинул собаку с балкона пятого этажа

Фото из группы "Экстренная помощь "Собачья лапа помощи" Тула".

В Туле пса по кличке Пит отдали в семью на передержку. По словам зооволонтеров, когда мальчика оставили дома одного, он вынес питомца на балкон и бросил вниз. Не уточняется, где именно произошел инцидент.

К счастью, собака упала на козырек. Сначала сообщали только о переломе ребра.

— У Пита диагностировали тяжелейшую черепно-мозговую травму (нужно МРТ), сильнейший ушиб таза, отбито всё (нужно МРТ), проблемы с задними лапами — только что из клиники, — рассказали волонтеры группы «Экстренная помощь „Собачья лапа помощи“ Тула».

По словам волонтеров, уже собранную сумму потратили на анализы и оплату стационара. Впереди самое дорогое — Москва и МРТ.

Помочь Питу в выздоровлении могут все желающие. Связаться можно с Андреем по телефону: +79207770044.