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В центре Тулы водитель Kia припарковался прямо на трамвайных путях и ушел
Фото Дмитрия Дзюбина.

В центре Тулы водитель Kia припарковался прямо на трамвайных путях и ушел

Из-за инцидента встали трамваи.

В Туле на ул. Ф. Энгельса водитель Kia припарковался прямо на трамвайных путях и ушел. Транспортное средство помешало проезду трамваев, поэтому движение остановлено.

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Владельца транспортного средства разыскивают.

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