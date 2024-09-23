В центре Тулы водитель Kia припарковался прямо на трамвайных путях и ушел

В Туле на ул. Ф. Энгельса водитель Kia припарковался прямо на трамвайных путях и ушел. Транспортное средство помешало проезду трамваев, поэтому движение остановлено.
Владельца транспортного средства разыскивают.
Из-за инцидента встали трамваи.
В Туле на ул. Ф. Энгельса водитель Kia припарковался прямо на трамвайных путях и ушел. Транспортное средство помешало проезду трамваев, поэтому движение остановлено.
Владельца транспортного средства разыскивают.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram