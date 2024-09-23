Белгородские школьники будут учиться в Тульской области

В лагерь «Новая волна» приехали 172 ребенка из Белгородской области. Еще 20 разместили в Центре поддержки одаренных детей «Созвездие» в Новомосковске. Также создан резерв на размещение 500 детей в санаториях, профилакториях и на базах отдыха региона.

С 24 сентября для школьников будет организован учебный процесс. Для 31 ребенка начальной школы занятия организуют в подготовленных помещениях центра «Новая волна». Еще 141 ученика будут доставлять на автобусах в Центр образования № 59 на Северной Мызе. Дети будут обеспечены горячим питанием, канцтоварами и учебниками.

Вожатые педагогического отряда «Лев» разработали досуговую программу. По выходным дети будут выезжать на экскурсии по знаковым местам Тульской области.