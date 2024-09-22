  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Опрос: 4 из 10 туляков пойдут на работу с симптомами ОРВИ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Опрос: 4 из 10 туляков пойдут на работу с симптомами ОРВИ

Опрос: 4 из 10 туляков пойдут на работу с симптомами ОРВИ

Даже если эти симптомы будут очень явными!

В опросе сервиса Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Тулы, работающих на территории работодателя, и сотрудники на удаленке.
 
37% туляков, работающих на территории работодателя, пойдут на работу, несмотря на симптомы ОРВИ.

Мужчины чаще женщин будут игнорировать симптомы болезни (40% против 34% соответственно).

Среди граждан в возрасте до 44 лет отправится на работу с температурой каждый второй, тогда как среди тех, кто старше, таких только 31%.

Стимулировать болеть дома нужно прежде всего инженеров и руководителей всех уровней: даже с температурой они идут на работу и заражают всех вокруг. Среди тех, кто отправится на службу, несмотря на явные симптомы гриппа и ОРВИ, также много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.

Еще большие трудоголики — сотрудники на удаленке: 8 из 10 дистанционных работников будут продолжать работать, несмотря на температуру, кашель и насморк, и только 8% возьмут больничный.


Время проведения: 11—19 сентября.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
опросОРВИработники
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
У туляков изъяли 19 единиц оружия
У туляков изъяли 19 единиц оружия
«Плюют на запрет»: в поселке Ильинка образовался «проходной двор» для грузовиков
«Плюют на запрет»: в поселке Ильинка образовался «проходной двор» для грузовиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.