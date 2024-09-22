Опрос: 4 из 10 туляков пойдут на работу с симптомами ОРВИ

Даже если эти симптомы будут очень явными!

В опросе сервиса Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Тулы, работающих на территории работодателя, и сотрудники на удаленке.



37% туляков, работающих на территории работодателя, пойдут на работу, несмотря на симптомы ОРВИ.

Мужчины чаще женщин будут игнорировать симптомы болезни (40% против 34% соответственно).

Среди граждан в возрасте до 44 лет отправится на работу с температурой каждый второй, тогда как среди тех, кто старше, таких только 31%.

Стимулировать болеть дома нужно прежде всего инженеров и руководителей всех уровней: даже с температурой они идут на работу и заражают всех вокруг. Среди тех, кто отправится на службу, несмотря на явные симптомы гриппа и ОРВИ, также много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.

Еще большие трудоголики — сотрудники на удаленке: 8 из 10 дистанционных работников будут продолжать работать, несмотря на температуру, кашель и насморк, и только 8% возьмут больничный.



Время проведения: 11—19 сентября.