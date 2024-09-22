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У туляков изъяли 19 единиц оружия

У туляков изъяли 19 единиц оружия

Росгвардейцы осуществили более 150 проверок условий хранения оружия в Тульской области.

За минувшую неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области провели более 150 проверок условий хранения оружия и патронов к нему.

За нарушение правил оборота оружия было составлено 19 административных протоколов.

Изъято 19 единиц оружия. Добровольно сдано 12 единиц оружия.

В отчётный период сотрудники Росгвардии приняли от граждан и юридических лиц более 360 заявлений на оказание государственных услуг в сфере оборота оружия и боеприпасов.

Управление Росгвардии по Тульской области напоминает, что оружие является источником повышенной опасности. Граждане обязаны соблюдать правила хранения, ношения, уничтожения, изготовления, продажи, передачи, перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему.
 

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