Кто стал лучшим: в Туле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»

Участники продемонстрировали наиболее значимые в профессиональной деятельности методы, приемы обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста, а в их мастер-классах приняли участие все воспитатели, которые находились в зале в качестве групп поддержки.

Победителем и призерами конкурса стали:

I место — Людмила Тюрина, воспитатель детского сада № 17 г. Новомосковска;

II место — Татьяна Тертычная, воспитатель детского сада общеразвивающего вида № 25 Узловского района;

III место — Анастасия Антипина, воспитатель детского сада общеразвивающего вида № 16 г. Донского.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко вручила дипломы победителям и призерам.

Людмила Тюрина представит Тульскую область в финале конкурса, который пройдет осенью в Московской области.