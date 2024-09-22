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Кто стал лучшим: в Туле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»

Кто стал лучшим: в Туле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»

Финал состоялся в Институте повышения квалификации.

Участники продемонстрировали наиболее значимые в профессиональной деятельности методы, приемы обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста, а в их мастер-классах приняли участие все воспитатели, которые находились в зале в качестве групп поддержки.

Победителем и призерами конкурса стали:

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I место — Людмила Тюрина, воспитатель детского сада № 17 г. Новомосковска;

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II место — Татьяна Тертычная, воспитатель детского сада общеразвивающего вида № 25 Узловского района;

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III место — Анастасия Антипина, воспитатель детского сада общеразвивающего вида № 16 г. Донского.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко вручила дипломы победителям и призерам.

Людмила Тюрина представит Тульскую область в финале конкурса, который пройдет осенью в Московской области.

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