Талантливых туляков приглашают на отборочный тур музыкального фестиваля «Большая сцена»

На фото группа Адель Star. Фото с bigstage.pro.

К участию приглашаются дети, подростки, молодёжь, а также взрослые, которые хотят заявить о своих творческих талантах на всю страну.

Подать заявку на участие в проекте может любой желающий на официальном сайте фестиваля до 23.59 30 сентября.

Полуфинал и финал фестиваля по всем направлениям пройдут в Москве с 27 октября по 2 ноября на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. А гранд-финал конкурса состоится 23 января в Государственном Кремлёвском Дворце.

Победители «Большой сцены» получат награды и возможность выступить на главной сцене нашей страны вместе с именитыми российскими артистами.

Организаторы конкурса сознательно приняли решение расширить возрастной ценз для участников. Теперь пробовать свои силы в конкурсе могут талантливые дети, подростки и молодёжь — от 6 до 30 лет, а также взрослые от 30 до 55 лет. В этот раз на конкурс принимаются заявки в 11 номинациях:

«Вокал» (соло и дуэты),

«Вокальные коллективы» (от 3 человек),

«Вокал. Фольклор»,

«Хореография» (соло, дуэты, трио),

«Хореографические коллективы» (от 4 человек),

«Хореография. Фольклор» (соло, дуэты, трио),

«Хореографические коллективы. Фольклор» (от 4 человек),

«Хореография. Балет» (соло, дуэты, трио),

«Хореографические коллективы. Балет» (от 4 человек),

«Современная хореография» (соло, дуэты, трио),

«Современная хореография. Коллективы» (от 4 человек).

Цель фестиваля — открыть новые имена среди творческой молодежи и не только, а также оказать профессиональную поддержку в их дальнейшем творческом пути и развитии музыкальной карьеры.