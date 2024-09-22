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Талантливых туляков приглашают на отборочный тур музыкального фестиваля «Большая сцена»
На фото группа Адель Star. Фото с bigstage.pro.

Талантливых туляков приглашают на отборочный тур музыкального фестиваля «Большая сцена»

К участию приглашаются дети, подростки, молодёжь, а также взрослые, которые хотят заявить о своих творческих талантах на всю страну.

Подать заявку на участие в проекте может любой желающий на официальном сайте фестиваля до 23.59 30 сентября.

Полуфинал и финал фестиваля по всем направлениям пройдут в Москве с 27 октября по 2 ноября на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. А гранд-финал конкурса состоится 23 января в Государственном Кремлёвском Дворце.

Победители «Большой сцены» получат награды и возможность выступить на главной сцене нашей страны вместе с именитыми российскими артистами. 

Организаторы конкурса сознательно приняли решение расширить возрастной ценз для участников. Теперь пробовать свои силы в конкурсе могут талантливые дети, подростки и молодёжь — от 6 до 30 лет, а также взрослые от 30 до 55 лет. В этот раз на конкурс принимаются заявки в 11 номинациях: 

  • «Вокал» (соло и дуэты), 
  • «Вокальные коллективы» (от 3 человек), 
  • «Вокал. Фольклор»,
  • «Хореография» (соло, дуэты, трио), 
  • «Хореографические коллективы» (от 4 человек), 
  • «Хореография. Фольклор» (соло, дуэты, трио), 
  • «Хореографические коллективы. Фольклор» (от 4 человек),
  • «Хореография. Балет» (соло, дуэты, трио), 
  • «Хореографические коллективы. Балет» (от 4 человек),
  • «Современная хореография» (соло, дуэты, трио), 
  • «Современная хореография. Коллективы» (от 4 человек). 

Цель фестиваля — открыть новые имена среди творческой молодежи и не только, а также оказать профессиональную поддержку в их дальнейшем творческом пути и развитии музыкальной карьеры. 

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