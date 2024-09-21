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В Кимовском районе в дер. Яблонево отремонтируют Дом культуры

В Кимовском районе в дер. Яблонево отремонтируют Дом культуры

ДК будет включен в обновлённый национальный проект «Культура».

20 сентября в ходе рабочего визита в Каменский район губернатор Дмитрий Миляев проверил, как ведется ремонт дороги Чернь-Медведки. Она включена в план работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Автодорога связывает между собой две федеральные трассы — М-2 «Крым» и М-4 «Дон». 

В этом году завершен ремонт участка в Чернском районе протяженностью 9,3 км. Продолжаются работы на 28-километровом участке в Каменского районе. Оставшийся участок планируется отремонтировать в 2025 году. 

Также муниципалитет получит средства на щебенение сельских дорог в рамках программы «Наш район». Дмитрий Миляев поручил главе администрации района Светлане Карпухиной определить перечень таких участков. 

В дер. Яблонево Дмитрий Миляев посетил Дом культуры. Он осмотрел здание и пообщался с работниками ДК. Учреждение обслуживает более тысячи жителей близлежащих деревень. В здании работают кружки для детей, молодёжи и старшего поколения. Есть зрительный зал на 350 мест. Здание требует капитального ремонта. Уже получено заключение государственной экспертизы. По словам работников, ДК востребован у жителей.

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Губернатор отметил, что учреждение можно будет включить в обновлённый национальный проект «Культура». По словам главы региона, главное сохранить кадры и обеспечить наполняемость учреждения. 

В пос. Новопетровский Дмитрий Миляев посетил среднюю школу. В ней учатся 60 школьников. В этом году здесь была открыта «Точка роста» для изучения программ естественнонаучной и технологической направленности. Удалось обновить мебель и установить оборудование для химико-биологической и физической лабораторий. Глава региона осмотрел отремонтированные кабинеты. А также пообщался с учениками школы. Они рассказали Губернатору о своих достижениях, а он пригласил их на матчи «Арсенала» и «Тулицы». 

Также был затронут вопрос благоустройства пришкольной территории, а также поддержки других образовательных учреждений муниципалитета. 

«Будем, конечно, району помогать, в том числе школы приводить в порядок там, где это необходимо», — сказал Дмитрий Миляев. 

 

Также в ходе визита в район Дмитрий Миляев посетил сельхозпредприятие «Новопетровское». Компания занимается растениеводством и животноводством. Сейчас здесь строится новый животноводческий комплекс. 

 

«Предприятие — одно из крупнейших в районе. Оно является примером рачительного хозяйствования и динамичного развития. Также это надёжный социальный партнер региона», — сказал Дмитрий Миляев.

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Место
Тульская областьКимовский район

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