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Синоптик рассказал, когда в Центральной России начнется бабье лето
Фото Алексея Пирязева.

Синоптик рассказал, когда в Центральной России начнется бабье лето

Воздух будет прогреваться до +20 градусов.

В Центральной России заканчивается период по-летнему жаркой погоды. Под влиянием холодного атмосферного фронта с севера в регионе температурные значения опустятся местами до +21…+24 °C.

В выходные, в частности в воскресенье, произойдет обвал полярного холода: в ночные часы ожидается +6…+8 °C, в дневные — не выше +13…+15 °C

По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в начале следующей недели холодное дыхание осени усилится.

— Наступит классическое бабье лето, которое продержится в Центральной России до конца следующей рабочей недели. Столбики максимальных термометров в последней пентаде даже попытаются штурмовать 20-градусную высоту, по ночам — +4…+9 °C! — рассказал метеоролог в своем телеграм-канале.

В последние выходные сентября ожидаются дожди. Но настоящий осенний холод и обложные дожди придут только в октябре. Второй месяц осени прогнозируется на 1,5-2 градуса теплее нормы.

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Фотограф:
сегодня, в 16:52 0
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