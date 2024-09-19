Туляков приглашают на День открытых дверей в Банк России  

Туляки смогут окунуться в историю банковского дела и в современный мир финансов. В программе — экскурсии, лекции, мастер-классы и квиз.

В музее Банка России можно будет увидеть большую коллекцию монет, банкнот и уникальных «финансовых» экспонатов. На мастер-классе эксперты раскроют тайны современных банкнот и научат определять их подлинность — с помощью техники и без нее. Лайфхаки от профессионалов подскажут, по каким словам понять, что вам точно звонит мошенник. Гостей также ждет интересная лекция о цифровом рубле. А для тех, кто любит квизы — семейная игра «Финансовые гении». Записаться можно как индивидуально, так и своей командой. Все гости получат сувениры, уточнили в тульском отделении Банка России.

Для участия в Дне открытых дверей обязательна онлайн-регистрация на сайте Банка России. После выбора мероприятия гостям старше 14 лет потребуется указать данные российского паспорта и адрес электронной почты, на которую поступит билет. Дети до 14 лет смогут пройти только в сопровождении зарегистрированного взрослого (по его документу). Количество посетителей ограничено, запись автоматически закроется, как только группы будут сформированы. Для прохода в здание Банка России при себе необходимо иметь российский паспорт.

День открытых дверей пройдет по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 88. Справки по телефону: 8 (4872) 32-52-32.