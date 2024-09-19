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Дом в пос. Менделеевском пытаются признать аварийным уже 16 лет: жильцы наотрез отказываются расселяться
Фото Алексея Пирязева.

Дом в пос. Менделеевском пытаются признать аварийным уже 16 лет: жильцы наотрез отказываются расселяться

Не счесть, сколько постановлений городской администрации жители отменили при помощи независимых экспертиз.

«Есть дома и хуже нашего — не отнимайте жильё!»

Жители Менделеевского посёлка снова спорят с городской администрацией: с 2008 года жильцы дома № 8 по ул. Ленина требуют оставить их жильё в покое.

Не оставляют: 16 лет подряд администрация признаёт дом аварийным и распоряжается расселить его, а жильцы заказывают независимые экспертизы. Выигравших пока нет: 16 августа 2024 года вышло очередное распоряжение администрации — на этот раз «об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд».

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В 2017 году Myslo уже рассказывал вам историю жителей этого дома: кто-то считал, что дом срочно нужно расселять и сносить, кто-то, напротив, отказывался считать его аварийным. 

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Эта трещина «украшала» здание дома в 2017 году: сейчас её уже нет.

С тех пор дом немного подлатали: трещину заделали, подъезд привели в более или менее приличное состояние. 

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Фото 2024 года: фасад ещё немного «печальный», но суровых трещин нет.

Вот как дом выглядит внутри сейчас: лестница в подъезде деревянная, но вполне крепкая, краска на стенах местами облупилась, однако выглядит прилично. Освещает подъезд лампочка Ильича.

Странных запахов нет, штукатурка на голову не падает. Без специальной экспертизы навскидку и не скажешь, что тут серьёзная проблема, — подумаешь скорее, что дому нужен основательный ремонт.

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Однако экспертиза была, последний раз — в 2019 году. На её основании администрация Тулы выпустила постановление «О признании многоквартирного жилого дома по адресу […] ул. Ленина, д. 8 аварийным и подлежащим сносу».

У Веры Кулешовой, жительницы аварийного дома, в собственности две квартиры. Одну из них она показала: новенький ремонт, исправная сантехника. Нареканий к состоянию собственного жилья и всего дома у женщины нет.

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Свежий ремонт, полный комплект мебели. Уезжать отсюда Вера не хочет.

Вера Кулешова

— Никак не уложу в голове, почему к нашему дому бесконечные претензии. Есть дома гораздо хуже! Их пусть и расселяют. А нам просто нужен капитальный ремонт, и всё хорошо будет.

В счёт изъятия одной из квартир Вере предлагают взять денежную компенсацию. То же самое жильцам аварийных по документам домов в Менделеевском посёлке администрация предлагала в 2021 году: мол, жильё взамен мы вам выдадим по нормативу, а вдруг оно вас по метражу не устроит? Да и расположение вдруг будет неудачное. Возьмите компенсацию, а на неё — ипотеку. Даже сотрудник банка на встрече присутствовал — рассказывал о выгодных условиях кредитования.

Вера относится к такому предложению с опаской: хотя администрация уже и выпустила распоряжение об изъятии, никаких вариантов переселения жильцам она не предложила. Сумму компенсации тоже не назвала — Вера предполагает, что она может оказаться гораздо ниже рыночной. 

Что говорит независимая экспертиза 

Жильцы дома № 8 обратились в компанию, которая проводит независимую оценку и экспертизу жилья: сформулировали конкретные вопросы о состоянии своего дома. Копия экспертизы находится в распоряжении редакции.

В каком общем техническом состоянии находится настоящий многоквартирный жилой дом?

Ответ: «Общее техническое состояние многоквартирного жилого дома по совокупности фактических дефектов оценивается как работоспособное».

Пригодно ли для эксплуатации указанное здание многоквартирного жилого дома?

Ответ: «Дом пригоден для эксплуатации по своему прямому назначению (для проживания людей)».

Создает ли указанное здание многоквартирного жилого дома угрозу жизни и здоровью граждан?

Ответ: «Указанный многоквартирный жилой дом не создает угрозу жизни и здоровью граждан».

Возможна или нет дальнейшая безопасная эксплуатация настоящего многоквартирного жилого дома?

Ответ: «Дальнейшая безопасная эксплуатация многоквартирного жилого дома возможна».

Заключение экспертизы звучит так:

«Дом обладает исчерпывающим набором признаков—оснований для признания его пригодным для проживания».

Не ясно, смогут ли жильцы и на этот раз оспорить распоряжение администрации. Битва за дом № 8 продолжается.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 13:42 +2
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аварийный домрасселение аварийного жилья
Место
ТулаМенделеевский посёлок

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